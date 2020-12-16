نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة توعوية عن التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ندوة توعوية عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ومميزاته، لمديري الإدارات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة الإسماعيلية، في إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة قريبًا.

وأضافت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة الإعلام والتوعية بإدارة المشروع، أن الندوة دارت حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأهميته في إحداث تغيير جذري بالمنظومة الصحية في مصر، والتحول المؤسسي، التسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية، وطريقة تقديم الخدمة الصحية للمواطن، إضافة إلى محاور تطبيق المنظومة الجديدة بدءًا من رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزاتها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، ومرورًا بالتأهيل والتدريب للقوى البشرية من مقدمي الخدمة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية، ووصولًا إلى الإعلام والتوعية بكيفية انتفاع أبناء محافظة الإسماعيلية بالخدمات والرعاية الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم من خلالها.

وتابعت: أنه عقدت الندوة بحضور د. سعيد السقعان مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، د. أحمد عاطف منسق عام المشروع، د. محمد نشأت منسق المشروع بالمحافظة، كما شملت ٦٠ فرد من مديري الإدارات والمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك بهدف رفع الوعي عن آليات عمل المنظومة الجديدة ومميزاتها، وضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة من أبناء المحافظة.

وأكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، ضرورة رفع الوعي لدى العاملين بالمنظومة الجديدة عن آليات وطريقة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلالها، ومميزاتها، ودورها في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر، وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستوى من الجودة والتميز للمصريين.

وتابع د. السبكي: أن ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية بتأسيس نظام صحي قوي ومتكامل لكل أفراد الأسرة من خلال تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع المصري بجودة وكرامة ودون تمييز بحلول عام ٢٠٣٠.