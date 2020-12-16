نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بالشيوخ: رصد 2 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية انتصارا لحقوق الانسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ أن الاهتمام وغير المسبوق فى اهتمام مؤسسة الرئاسة بالفئات الأولى بالرعاية كان له اثاره الايجابية فى تخفيف الاغعباء المعيشية على المواطنين من اهالينا البسطاء والفقراء.

وأكد " رسلان " فى بيان له اليوم، أهمية تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية أو برنامج تكافل وكرامة أو إعطاء العمالة غير المنتظمة منحا متوالية لمواجهة أعباء الحياة بسبب التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" معتبرًا رصد الحكومة ل 2 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة " كورونا " بمثابة انتصار جديد لملف حقوق الإنسان فى مصر بمفهومه الشامل.

وأكد النائب أن الرئيس السيسى هو أول قائد على مستوى العالم يرسخ المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان بما فيها الحق فى الحياة والتعليم والصحة وتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين بصفة عامة وبالمجان للمواطنين غير القادرين من الفقراء والبسطاء، مشيرًا الى ان مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو تلبية المطالب المشروعة لجميع مواطنيها خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها المبادرات الرئاسية فى الاهتمام بصحة ال 100 مليون مصرى والاتجاه نحو تطبيق التأمين الصحى الشامل الذى يرسى مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره ويعطى الحق كاملًا للتمتع بالخدمات الصحية المتكاملة والشاملة ورفيعة المستوى للمواطنين غير القادرين وبالمجان.