نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مليون راكب".. أبرز معلومات بشأن قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13-8-2020.

وجاءت هذه الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر:

١-سيجرى إدخاله فى مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات.

٢-يتميز بانه من وسائل نقل السريعة والعصرية، كما إنها آمنة للبيئة لانها توفر استهلاك الوقود وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

٣-يعتبر مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر، أحد أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، وهو عبارة عن قطار مكهرب يسير على خط حديدى أحادى القضبان، مساره علوى عبر كوبرى ممتد، لا يتضمن تقاطعات مرورية.

٤- يتضمن المشروع تنفيذ خطين لربط مدن بالقاهرة والجيزة الأول بأكتوبر يبلغ طوله 142 كيلو متر ويضم 12 محطة.

٥- ومن المقرر أن ينتهي تنفيذ الخط الاول خلال 3 أعوام.

٦- اما الخط الثانى بالعاصمة الإدارية يبلغ طوله 56 كيلو بـ 22 محطة ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين ونصف.

٧- يتميز باستيعاب الكثافات العالية والتى تصل إلى 45 ألف راكب في الساعة.

٨- المتوقع له استفادة مليون و150 ألف راكب في خط العاصمة الإدارية بينما ستصل لـ 850 ألف راكب في خط أكتوبر.

٩- يساعد فى تخفيض وقت استهلاك المواطن للمواصلات بفارق 30 ساعة.

١٠-يخدم قطار مونوريل 6 أكتوبر التوسعات الكبيرة بمدينة السادس من أكتوبر وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

١١-سيتم بداية من يناير القادم تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر