بالفيديو.. المستشارعبد الله الأعصر يطالب بمناقشة قانون العلاقة بين "المالك والمتسأجر" كأولوية فى مجلس الشيوخ

قال عضو مجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض السابق، المستشار عبدالله الأعصر، أنه يتمنى أن يكون قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أول قانون يتم مناقشته داخل أروقة مجلس الشيوخ.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، إن العلاقة الإدارية فى مصر برزت أن المستأجر هو الطرف الضعيف، وبالتالى المشرع انحاز إلى جانبه فى كثير من المسأل، حتى شعر المالك بالظلم.

وأضاف رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس الشيوخ، إن عملية التوازن بدأت تتحقق بشأن قانون" تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، وذلك من خلال المحكمة الدستورية العليا.

واستكمل حديثه، حتى يتم تقريب المسأل بشأن قانون "تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، فلابد أن تتم مناقشة هذا القانون، ولتكن هناك مدة انتقالية بتسوية الأوضاع فى بعض الأمور، لأن هناك إشكاليات كثيرة جدا.

وأشار رئيس محكمة النقض الأسبق، إلى أن مجلس الشيوخ ينفرد باختصاصات محددة، تتمثل فى مضاعفة دعائم الديموقراطية، والحقوق والحريات، قد تبدوا أنها اختصاصات عامة، لكنها معلومة.

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وأكد أن مجلس الشيوخ، يضم عدد من الخبراء والقانونيين والصحفيين، نستطيع أن نبدى الرأى الصائب فى مشروعات القوانين، والتى ستحظى بمناقشة جادة.