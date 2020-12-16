موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

يستضيف اليوم فريق ليفربول الإنجليزي منافسه توتنهام في في الدوري الانجليزي في الجولة الثالثة عشر في مواجهة قوية على الأنفيلد حيث تعادل فريق ليفربول مؤخراً في ثلاث مباريات وانتصر في مباريتين.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

ومن المقرر إقامة المباراه في تمام الساعة العاشرة مساءًا ويتصدر توتنهام جدول مباريات الدوري الأنجليزي بـ25 نقطة حيث يأتي بعده وصيفه ليفربول. ومن المقرر إقامة المباراه في تمام الساعة العاشرة مساءًا ويتصدر توتنهام جدول مباريات الدوري الأنجليزي بـ25 نقطة حيث يأتي بعده وصيفه ليفربول. اقرأ أيضا: مباريات اليوم الاربعاء



والجدير بالذكر أن نادي ليفربول تعادل في اخر مواجهاته أمام فريق "فولهام" وانتهت المباراه بنتيجة 1/1 وأحرز محمد صلاح هدف التعادل للريدز من ركلة جزاء حيث شهدت انتقادات كثيرة من جمهور ليفربول إلي محمد صلاح عقب انتهاء المباراه وذلك بسبب عدم تمرير الكره لصديقه في الفريق ووصفه محمد صلاح بالأناني.

