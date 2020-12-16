أمين البرلمان : استخراج كارنيهات عضوية النواب الجدد بداية يناير

قال المستشار محمود فوزي ، الأمين العام لمجلس النواب ، إن اجراءات استخراج كارنيهات اعضاء محلس النواب الجدد سيتم بعد وصول النتيجة النهائية المجمعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتوقع الأمين العام لمجلس النواب ، في تصريح له اليوم ان يتم استخراج كارنيهات النواب في بداية يناير وذلك لاستكمال باقي التحضيرات التي ستقوم بها الامانة العامة ، لاستقبال النواب .
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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل فى بيان صحفى، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تتضمن فوز 100 مرشحا بمقاعد النظام الفردى بهذه الجولة.
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