تنطلق اليوم مواجهات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021، وذلك بثلاث مواجهات تنطلق الساعة الثانية والنصف ظهرا، وتُختتم الساعة التاسعة والنصف مساءا. اقرأ أيضا: ملامح الجولة الأولى من الدوري المصري .. نادي واحد من أصحاب الأرض حقق الفوز

اليوم الثاني – الخميس 17/12 الجونة X المصري 2:30 ظهرا

الإسماعيلي X الأإنتاج الحربي 5:00 مساءا

بيراميدز X الزمالك 7:30 مساءا اليوم الثالث – الجمعة 18/12 مصر المقاصة X إنبي 2:30 ظهرا

الاتحاد السكندري X سموحة 5:00 مساءا

غزل المحلة X الأهلي 7:30 مساءا



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباريات الأسبوع الثاني في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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