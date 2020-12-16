الصحة: زيادة احتياطى الأكسجين لمواجهة كورونا بمعدل 70 ألف لتر يوميا

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وبيانا بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة التى أصيبت بالفيروس مؤخرا، ومعدل الإصابات على مستوى الجمهورية خلال الاسبوع الماضى.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجددت وزيرة الصحة خلال استعراضها الإشارة إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تصدرت المحافظات، إذ سجلت أعلى معدلات إصابة خلال هذه الفترة، موضحة كذلك نسب الإشغال الخاصة بالأسرة داخل مستشفيات العزل، سواء ما يتعلق بالأسرة الداخلية، أو أسرة الرعاية، أو أجهزة التنفس.

وتناولت الوزيرة الموقف التنفيذى لدعم القطاع الصحى بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة شبكات الغازات ومراجعتها بمختلف مستشفيات العزل، والحميات، والصدر، إلى جانب المستشفيات العلاجية.

وفيما يتعلق بالاستهلاك اليومى للأكسجين السائل، أوضحت الوزيرة أن معدل الاستهلاك اليومى ارتفع من 400 ألف لتر إلى 500 ألف لتر، وتم العمل على توفير هذا الفارق الذى يقدر بـ 100 ألف لتر، إلى جانب أنه يتوافر زيادة فى الإنتاجية بمعدل 70 ألف لتر يوميا كاحتياطى للمرحلة المقبلة، وذلك من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المنتجة له لإمداد المستشفيات به على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنه يتم العمل على زيادة السعات التخزينية للأكسجين الطبى، والتنسيق مع شركات الأكسجين لتوفير طريقة نقل مناسبة عن طريق سيارات أكسجين متنقلة داخل كل محافظة لضمان توفيره فى كل محافظة يوميا وعدم التأثر بأى ظروف انتقال بين المحافظات.