إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد تنظم ندوة توعوية بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - نظمت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ندوة توعوية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ومميزاته، لمديرى الإدارات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة الإسماعيلية، فى إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة قريبًا.





وأوضحت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة الإعلام والتوعية بإدارة المشروع، أن الندوة دارت حول التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وأهميته فى إحداث تغيير جذرى بالمنظومة الصحية فى مصر، والتحول المؤسسى، التسجيل الإلكترونى وفتح الملفات العائلية والفردية، وطريقة تقديم الخدمة الصحية للمواطن، إضافة إلى محاور تطبيق المنظومة الجديدة بدءًا من رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزاتها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، ومرورًا بالتأهيل والتدريب للقوى البشرية من مقدمى الخدمة والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الصحية، ووصولًا إلى الإعلام والتوعية بكيفية انتفاع أبناء محافظة الإسماعيلية بالخدمات والرعاية الصحية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم من خلالها.

وتابعت: عقدت الندوة بحضور الدكتور سعيد السقعان مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، الدكتور أحمد عاطف منسق عام المشروع، الدكتور محمد نشأت منسق المشروع بالمحافظة، كما شملت 60 فردًا من مديرى الإدارات والمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، بهدف رفع الوعى عن آليات عمل المنظومة الجديدة ومميزاتها، وضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة من أبناء المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، ضرورة رفع الوعى لدى العاملين بالمنظومة الجديدة عن آليات وطريقة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلالها، ومميزاتها، ودورها فى النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، وتحسين بيئة العمل، بما يسهم فى تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستوى من الجودة والتميز للمصريين.

وتابع السبكى: يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية بتأسيس نظام صحى قوى ومتكامل لكل أفراد الأسرة من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع المصرى بجودة وكرامة ودون تمييز بحلول عام 2030.