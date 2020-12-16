الهجرة تدعو إلى التفاعل مع الإطار الدعائى لمبادرة اتكلم عربى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، على صفحتها بـ"فيسبوك": "فى ضوء المبادرة الرئاسية اتكلم عربى، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، تدعو وزارة الهجرة شباب وأطفال مصر بالخارج إلى التفاعل والمشاركة بوضع الإطار الدعائى لمبادرة اتكلم عربى على صورهم فى صفحاتهم الشخصية عبر موقع فيسبوك، وذلك دعمًا للمبادرة وترويجًا لها للحفاظ على الهوية العربية والمصرية.

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