حبس وغرامة لتصوير المحاكمات دون تصريح.. 10 قرارات للحكومة

جدة - نرمين السيد - ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات التى تمت بشأن البدء فى تنفيذ مبادرة "شغلك فى قريتك"، والتى تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفنى والمهنى للشباب فى المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوى كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير قطع الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروع بالقرى، سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة للحصول على موافقاتها للأراضي الواقعة خارج الحيز العمرانى.

كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تفعيل المبادرة؛ ولإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية بالقرى المصرية، وتم ترشيح 4 مواقع، ومعاينتها من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات، للبدء فى تنفيذ المشروع كمشروع تجريبى يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت هذه المواقع فى قرية "سبك الضحاك" بالمنوفية، وقرية "أبو صوير" بالإسماعيلية، وقرية "هوارة المقطع" بالفيوم، وقرية "بنى أحمد" بمحافظة المنيا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناء على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.

ووافق المجلس أيضا على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيسها، بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعى بالحق المدنى، أو ممثلى أى منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".

يأتى ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أيه صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين الحكومة المصرية، والحكومة الإيطالية، حول برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود".

ووفقاً للاتفاقية، يُعد برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" برنامجاً لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات إنتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.

ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، حول تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى مصر".

ويهدف المشروع إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومى للمرأة، من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء فى قطاع السياحة فى مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، إلى جانب تحقيق هدف محدد يتمثل فى ثقة المرأة بنفسها، فضلاً عن دعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين فى مجال العمل داخل قطاع السياحة فى مصر.

كما انتهى الاجتماع إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسي بالمنطقة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة البحر الأحمر، وهى 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان فى سفاجا، و488.8 بمدينة القصير، لاستخدامها فى إقامة مشروعات غابات شجرية، نقلا من الأراضى المُخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، على أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية التى ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هى ذات قواعد تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعى المملوكة لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى (من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغير ذلك..)، على أن تراجع الحدود السعرية وقواعد التخصيص دورياً فى ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لـ29 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 30/11/2020، والمتضمنة المحاضر لعدد 44 تسوية، بقيمة نحو 25 مليون جنيه.

وعرض وزير النقل، خلال الاجتماع، نتائج إنعقاد الجمعية العمومية لهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والتى عقدت يوم 23/11/2020، بحضور وزيرى النقل المصرى والسودانى، مشيراً إلى أنه تم خلالها مناقشة موقف الهيئة والاجراءات والقرارات اللازمة لرفع كفاءتها، بما يسهم فى قيامها بممارسة دورها الأساسى فى تنمية وزيادة حجم التبادل التجارى وخاصة الصادرات بين البلدين.

وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على أهمية رفع كفاءة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، بما يحقق صالح البلدين الشقيقين، وذلك من خلال التأكيد على أهمية إعادة هيكلة الهيئة برؤية مستقبلية مع إعداد دراسة جدوى تسويقية يضعها مجلس إدارة الهيئة، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة بناء وحدات نقل بضائع جديدة ذات حمولات 750 – 1000 طن متعددة الأغراض، وكذا بناء وحدات نقل ركاب جديدة 200 – 250 راكبا لتناسب حركة نقل الركاب بين البلدين بوحدات حديثة ذات سرعات أعلى لتقليل زمن رحلة، وتواكب الطلب المتزايد على حركة نقل الركاب.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على المطالب التى عرضها وزير النقل بشأن الهيئة، مع التوجية بأن يتم تقديم عرض عام حول الهيئة على المجلس فى اجتماع قادم.