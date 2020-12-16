أمين البرلمان: ننتظر نتيجة الانتخابات لاستخراج كارنيهات النواب الجدد

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أن إجراءات استخراج كارنيهات أعضاء مجلس النواب الجدد ستتم بعد وصول النتيجة النهائية المجمعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتوقع فوزى، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن يتم استخراج كارنيهات النواب فى بداية يناير، لاستكمال باقى التحضيرات التى ستقوم بها الأمانة العامة، لاستقبال النواب. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أعلنت النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تتضمن فوز 100 مرشح بمقاعد النظام الفردى بهذه الجولة.

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