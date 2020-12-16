مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للابتدائى والإعدادى والثانوى بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات إذ تبدأ على النحو التالى:

- الصف الرابع والخامس الابتدائى، يوم السبت 16 يناير حتى الإثنين 18 يناير.

- الصف السادس الابتدائى، من يوم الأربعاء 20 يناير وحتى الأحد 24 يناير.

- وتبدأ امتحانات النقل للصف الأول الإعدادى، من يوم السبت 16 يناير وحتى الخميس 21 يناير.

- الصف الثانى الإعدادى، من يوم السبت 23 يناير وحتى الأربعاء 27 يناير.

- الصفين الأول والثانى الإعدادى "المهنى"، بداية من الأربعاء 21 يناير حتى الإثنين 25 يناير.

- امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى "مكفوفين"، تبدأ من الأحد 17 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير.

- الصف الأول الثانوى "فنى"، السبت 16 يناير وحتى الإثنين 25 يناير.

- امتحانات الصف الثانى الثانوى "فنى"، من الثلاثاء 26 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.

- من الصف الأول إلى الرابع الثانوى الفنى "نظام 5 سنوات"، من الأحد 17 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير.

- الإعدادية "للمكفوفين" من السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.

- الإعدادية "للصم وضعاف السمع"، من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير .

- الإعدادية العامة، من السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.

- الإعدادية "المهنية"، من الأحد 31 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.

ووجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم خلال تأدية الإمتحانات حرصا على سلامتهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.