جدة - نرمين السيد - وأوضح ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات إذ تبدأ على النحو التالى:
- الصف الرابع والخامس الابتدائى، يوم السبت 16 يناير حتى الإثنين 18 يناير.
- الصف السادس الابتدائى، من يوم الأربعاء 20 يناير وحتى الأحد 24 يناير.
- وتبدأ امتحانات النقل للصف الأول الإعدادى، من يوم السبت 16 يناير وحتى الخميس 21 يناير.
- الصف الثانى الإعدادى، من يوم السبت 23 يناير وحتى الأربعاء 27 يناير.
- الصفين الأول والثانى الإعدادى "المهنى"، بداية من الأربعاء 21 يناير حتى الإثنين 25 يناير.
- امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى "مكفوفين"، تبدأ من الأحد 17 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير.
- الصف الأول الثانوى "فنى"، السبت 16 يناير وحتى الإثنين 25 يناير.
- امتحانات الصف الثانى الثانوى "فنى"، من الثلاثاء 26 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.
- من الصف الأول إلى الرابع الثانوى الفنى "نظام 5 سنوات"، من الأحد 17 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير.
- الإعدادية "للمكفوفين" من السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.
- الإعدادية "للصم وضعاف السمع"، من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير .
- الإعدادية العامة، من السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.
- الإعدادية "المهنية"، من الأحد 31 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.
ووجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم خلال تأدية الإمتحانات حرصا على سلامتهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للابتدائى والإعدادى والثانوى بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.