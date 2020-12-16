بالتعاون مع إيطاليا.. الحكومة توافق على برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا، حول برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود".
ووفقًا للاتفاقية، يُعد برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" برنامجًا لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات إنتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلًا عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.
ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.
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