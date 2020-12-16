الأحوال_الجوية يتصدر تويتر.. ومغردون: يا فرحة العيال بتعطيل الدراسة

أعلنت عدة محافظات تعطيل الدراسة بها، الأربعاء، لسوء الأحوال الجوية، وفيما يلي المحافظات التي تقرر تعطيل الدراسة بها.
في محافظة الجيزة، قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.
وفي محافظة القاهرة، قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال تعطيل الدراسة الأربعاء في المدارس.
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاحوال_الجوية ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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