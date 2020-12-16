نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الأسباب إلى الأهداف.. التفاصيل الكاملة لمبادرة "اتكلم عربي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت وزارة الهجرة برئاسة الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، اليوم شباب وأطفال مصر بالخارج للمشاركة بوضع الإطار الدعائي لمبادرة "اتكلم عربي" على صورهم في صفحاتهم الشخصية عبر موقع فيسبوك، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية #اتكلم_عربي وترويجًا لها للحفاظ على الهوية العربية والمصرية، وذلك وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن مبادرة اتكلم عربي:

مبادرة اتكلم عربي:

تعد إحدى المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

أسباب المبادرة:

أوضحت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك فئات تجهل فهم والتعبير عما يريدوا باللغة العربية، وتبين ذلك من خلال البرامج المنظمة لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ووزارة الدفاع، وزيارات ميدانية للصاعقة والمظلات والبرلمان وكلية الشرطة والمجلس القومي للمرأة.

وأكدت وزارة الهجرة أن الدولة تواجه الكثير من الحروب والتحديات منها حرب طمس الهوية، ومحاولة تفريغ المجتمع والأجيال من اللغة العربية بما يؤثر على الهوية المصرية.

هدف المبادرة:

وكشفت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج أن هدف الأساسي للمبادرة "اتكلم عربي" هو تشجيع أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج على الحديث بالعربية وتشجيع أولياء الأمور على الحديث معهم باللغة العربية.

وقالت وزيرة الهجرة، "أننا لسنا ضد اللغات الأجنبية والانفتاح على ثقافات أخرى، ولكن لا يجب أن ننسى هويتنا وثقافتنا".

موضوعات المبادرة:

وأشارت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج الي أن الرئيس كلفها بدمج الكثير من الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي والعادات والتقاليد وقبول الأخر والتعايش السلمي بهذه المبادرة.

كما كلف الرئيس السيسي وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة «سياسية، رياضية، ثقافية وفنية»، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية:

ونوهت وزيرة الهجرة إلى أنه يوم 18 ديسمبر الجاري تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية، باعتباره اليوم الذي تم دمج اللغة العربية لغة رسمية بالأمم المتحدة، لذلك تم ربط مبادرة "اتكلم عربي" بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.