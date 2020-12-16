النائب محمد بدراوى لـ دوت الخليج: استخدمنا كافة الأدوات الرقابية.. والبرلمان الحالى مرر قوانين مهمة

قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إنه فى نهاية دور الانعقاد، يمكننا أن نقول أن البرلمان قدم دور مهم جدًا فى إطار السياق التشريعى، حيث تم إصدار الكثير من القوانين والاتفاقيات، خلال خمس سنوات سابقة.

وتابع عضو مجلس النواب خلال حديثه لـ دوت الخليج، هناك الكثير من القوانين الاقتصادية والمتعلقة بالملفات الدولية، تم تناولها فى المجلس الحالى، خاصة فى مجال الغاز والبترول، إضافة إلى القوانين المتعلقة بالنواحى المجتمعية المتعلقة بتكافل وكرامة.

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وأضاف، تم استخدام الكثير من الأدوات الرقابية فى مجلس النواب، مثل الأسئلة وأدوات الإحاطة، ولم نستخدم الاستجواب إلا مرتين، الأولى كانت تجاه وزير التموين خالد حنفى، وأخرى مع وزيرة الصحة، ودا كان ناتج لاستقرار الدولة المصرية.