قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إنه فى نهاية دور الانعقاد، يمكننا أن نقول أن البرلمان قدم دور مهم جدًا فى إطار السياق التشريعى، حيث تم إصدار الكثير من القوانين والاتفاقيات، خلال خمس سنوات سابقة.
وتابع عضو مجلس النواب خلال حديثه لـ دوت الخليج، هناك الكثير من القوانين الاقتصادية والمتعلقة بالملفات الدولية، تم تناولها فى المجلس الحالى، خاصة فى مجال الغاز والبترول، إضافة إلى القوانين المتعلقة بالنواحى المجتمعية المتعلقة بتكافل وكرامة.
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وأضاف، تم استخدام الكثير من الأدوات الرقابية فى مجلس النواب، مثل الأسئلة وأدوات الإحاطة، ولم نستخدم الاستجواب إلا مرتين، الأولى كانت تجاه وزير التموين خالد حنفى، وأخرى مع وزيرة الصحة، ودا كان ناتج لاستقرار الدولة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب محمد بدراوى لـ دوت الخليج: استخدمنا كافة الأدوات الرقابية.. والبرلمان الحالى مرر قوانين مهمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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