نائب بالشيوخ : مصر أنقذت العالم من خطر إرهاب الإخوان

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التحقيقات الأمنية العالمية التي تجريها السلطات المصرية في توجهات وعلاقات تنظيم الاخوان الإرهابي، سواء الموجودين من عناصره في أوروبا أو في الخليج العربي، وتوضيح خطورة هذه التحركات ونقل الثروات لتمويل عمليات إرهابية ضد البلدان الوطنية المستقرة مشيرا الى أن مصر حققت اختراق كبير في معرفة كل تفاصيل وأسرار الجماعة الارهابية على مدى السنوات الماضية منذ عام 2012 بعدما تكشفت مؤامرتهم ضد البلاد.

واوضح النائب احمد محسن ان ما أوردته "قناة العربية"، من أن جهات أمنية تفتح ملفات تنظيم الإخوان الارهابي فى مصر منذ 2012، موضحة أن مصر أمدت دولا أوروبية، بمعلومات عن جمعيات خيرية تابعة للإخوان، وأن هذه الجمعيات دعمت تنظيمات إرهابية فى سوريا، كما أن الإخوان الهاربون إلى تركيا بدأوا بضخ استثمارات كبيرة في ليبيا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ الى ما قالته العربية: إن التحقيقات المصرية، ستقود الى القبض على مزيد من عناصر الاخوان الهاربين بعد تكشف مخطط إخوانى لإقامة مشاريع فى الخليج، وكذلك تشكيل عناصر شديدة الخطورة فى دول الخليج العربي.

وأضاف محسن أن مصر أنقذت العالم من تنظيم الإخوان وتصدت لهجمته الإرهابية في مصر، مشيرا الى ان مصر تمد الدول الأوروبية والخليجية بمعلومات هامة، لدحر هؤلاء الإرهابيين ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

