هل يفعلوها رغم الصعوبات؟ الخريطة الكاملة لـ موعد مباريات منتخب الشباب في دورة شمال إفريقيا

يعيش منتخب مصر للشباب حالة من القلق والذعر وتحدي الظروف القهرية بعدما ضرب فيروس كورونا اللعين صفوف المنتخب وتأكد إصابة 14 لاعبًا بجانب ربيع ياسين المدير الفني للفريق.
موعد مباريات منتخب الشباب القادمة
وشهد أمس الثلاثاء حالة من التوتر الكبير والتخبط بين قرار من الجبلاية بالانسحاب من البطولة ثم العدول عليه بعد رفض اللاعبين الانسحاب والإصرار استكمال البطولة رغم الإصابات الكبيرة في صفوف منتخب الشباب.
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ويتواجد منتخب الشباب حاليًا في تونس من أجل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا بجانب 4 منتخبات آخرى هي تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب.
وأعتبر الكاف أن المنتخب الوطني منسحبًا لعدم وجود 15 لاعبًا مما أعلن الاتحاد الإفريقي هزيمة الفراعنة بثلاثية أمام ليبيا
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المباراة الثانية من المقرر إقامتها يوم يوم الجمعة المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري على ستاد رادس أمام أصحاب الأرض المنتخب التونسي.
المباراة الثالثة يدخل أبناء ربيع ياسين المواجهة الثلاثة أمام الجزائر في مبارة نارية ستقام يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري على ستاد المنزه.
المباراة الرابعة والأخيرة لمنتخب الشباب ستكون أمام المغرب يوم الأحد الموافق 27 من شهر ديسمبر الجاري على ستاد المنزه.
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نظام البطولة
رغم أن أبناء ربيع ياسين تم اعتبارهم منسحبين من المواجهة الأولى واحتسابها للمنتخب الليبي إلا أن يزال أمامهم فرصة للتأهل إلى أمم إفريقيا، ففي حال الفوز في الـ3 مباريات المتبقية ستكون فرص المنتخب كبيرة للغاية في التأهل أمام متصدرًا او وصيفًا.
تقام بطولة شمال إفريقيا على نظام دورة مجمعة، على أن يتأهل فقط المتصدر والوصيف إلى كأس أمم إفريقيا للشباب العام المقبل في موريتانيا.
يذكر أن بطولة أمم إفريقيا للشباب والتي ستقام في موريتانيا خلال شهر مارس المقبل، هي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب.
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