النائب طارق رسلان : الرئيس السيسى هو أول قائد على مستوى العالم يرسخ المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان

أكد اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن الأهتمام غير المسبوق من قبل مؤسسة الرئاسة بالفئات الأولى بالرعاية، كان له آثاره الإيجابية فى تخفيف الأعباء المعيشية، على المواطنين من أهالينا البسطاء والفقراء، مؤكدا على أهمية تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، أو برنامج تكافل وكرامة أو إعطاء العمالة غير المنتظمة، منحا متوالية لمواجهة أعباء الحياة بسبب التداعيات السلبية لفيروس "كورونا".

وأشار رسلان إلى أن رصد الحكومة لـ 2 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات أزمة " كورونا " بمثابة انتصار جديد لملف حقوق الانسان فى مصر، بمفهومة الشامل، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى هو أول قائد على مستوى العالم يرسخ المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان، بما فيها الحق فى الحياة والتعليم والصحة وتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، بصفة عامة وبالمجان للمواطنين غير القادرين من الفقراء والبسطاء.

وألمح إلى أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو تلبية المطالب المشروعة لجميع مواطنيها خاصة بعد النجاحات الكبيرة، التى حققتها المبادرات الرئاسية فى الأهتمام بصحة ال 100 مليون مصرى، والاتجاه نحو تطبيق التأمين الصحى الشامل الذى يرسى مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره ويعطى الحق كاملاً للتمتع بالخدمات الصحية المتكاملة والشاملة ورفيعة المستوى للمواطنين غير القادرين وبالمجان.