توفير الأكسجين السائل .. هالة زايد تكشف خطتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وبياناً بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة التى أصيبت بالفيروس مؤخراً، ومعدل الإصابات على مستوى الجمهورية خلال الاسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالوزراء، الذى عُقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أشارت الوزيرة إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية تصدرت المحافظات، إذ سجلت أعلى معدلات إصابة خلال هذه الفترة أيضاً، موضحة كذلك نسب الإشغال الخاصة بالأسرة داخل مستشفيات العزل، سواء ما يتعلق بالأسرة الداخلية، أو أسرة الرعاية، أو أجهزة التنفس.

خطة الصحة لمواجهة الموجة الثانية



تناولت هالة زايد خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لدعم القطاع الصحي ومواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وهي عبارة عن:



- زيادة كميات الأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

- العمل على رفع كفاءة شبكات الغازات ومراجعتها بمختلف مستشفيات العزل، والحميات، والصدر، إلى جانب المستشفيات العلاجية.

- توفير 100 ألف لتر أكسجين سائل لارتفاع معدل الاستهلاك اليومي.

- توافر زيادة فى انتاجية الأكسجين السائل بمعدل 70 ألف لتر يوميا كإحتياطى للمرحلة القادمة.

اقرأ أيضا: بالأرقام .. مرصد الأزهر يفضح هشاشة التنظيمات الإرهابية في إفريقيا



- تم التعاقد مع عدد من الشركات المنتجة للأكسجين السائل لإمداد المستشفيات به على مستوى الجمهورية.

- يتم العمل على زيادة السعات التخزينية للأكسجين الطبى.

- التنسيق مع شركات الأكسجين لتوفير طريقة نقل مناسبة عن طريق سيارات أكسجين متنقلة داخل كل محافظة لضمان توفيره يوميا.

