بالتفاصيل الكاملة.. منتخب الشباب ضحية "سبوبة" وجهل اتحاد الكرة!

يواصل مسؤلي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حالة التخبط والإهمال الشديدة وعدم الاحترافية، ويأتي أخرها مسؤوليتهم المباشرة عن إصابة عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يواصل التخبط ويطيح بـ منتخب الشباب

كان قرر اتحاد الكرة الانسحاب من البطولة التى كان مقرر إقامة أول اللقاءات أمس الثلاثاء أمام ليبيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الشباب، قبل العودة والتراجع عن قرارا الانسحاب، وذلك بعد انتشار وتفشي وباء كورونا في عدد كبير بين لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين.

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ويشارك منتخب الشباب في تصفيات شمال إفريقيا في تونس والمؤهلة لأمم إفريقيا، وتم اعتبار الفريق مهزوما أمام ليبيا في المباراة الافتتاحية بسبب عدم اكتمال القائمة بسبب فيروس كورونا. ويشارك منتخب الشباب في تصفيات شمال إفريقيا في تونس والمؤهلة لأمم إفريقيا، وتم اعتبار الفريق مهزوما أمام ليبيا في المباراة الافتتاحية بسبب عدم اكتمال القائمة بسبب فيروس كورونا. وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان فجر اليوم الأربعاء استمرار إيجابية عينة 14 حالة وسلبية 14 آخرون، وتم استدعاء أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا للانضمام إلى المنتخب والمقرر وصولهما إلى تونس صباح الخميس. وتسبب استهتار مسؤولي الجبلاية في تفشي وباء كورونا بين لاعبي المنتخب، مما دفع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي للتحقيق في إهمال اللجنة الخماسية واتهام الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة بالتقصير، بسبب تخلفه عن مرافقة بعثة منتخب الشباب إلى تونس. اقرأ أيضا: حقيقة تدهور حالة ربيع ياسين ونقله للمستشفى

سبوبة واستهتار اتحاد الكرة

ترك جمال علي المهمة كاملة على كاهل ربيع ياسين المدير الفنى، خاصة بعد تخلف عادل محفوظ المدير الإدارى للمنتخب عن السفر بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا خلال المسحة التى تم عملها لجميع أفراد البعثة قبل السفر إلى تونس يوم 8 ديسمبر الجارى .

مسؤولي اللجنة الخماسة والذي يبدو أنهم يتعاملون مع إدارة الكرة في مصر وكأنها شركة أو بنك يديره عمرو الجناني رئيس اللجنة الخماسية، وليس مستقبل أجيال وتخطيط لمسابقات دولية. الغريب في الأمر أن جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة من وقت تعينه كان يرافق معظم السفريات من الكويت إلى السعودية وتوجو وجزر القمر، واخرها مع منتخب مصر الأول في توجو رغم أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسة كان رئيس البعثة. اقرأ أيضا: هل يفعلوها رغم الصعوبات؟ الخريطة الكاملة لـ موعد مباريات منتخب الشباب في دورة شمال إفريقيا



وجاء سبب تخلف جمال علي عن السفر مع المنتخب بسبب حرصه على حضور سفريتين في وقت واحد، اولها الجمعية العمومية للكاف التي كان من المقرر أن تقام في إثيوبيا ولظروف كورونا أرسل إيميل للاتحاد المصري بإلغاء إقامة الاجتماع في أثيوبيا واقامتها عبر خاصية زووم بعدما كان أرسل تذكرة السفر لجمال علي والذي كان حريص على السفر مرتين دون النظر إلى أهمية حضوره المبكر مع المنتخب الوطني. وجاء سبب تخلف جمال علي عن السفر مع المنتخب بسبب حرصه على حضور سفريتين في وقت واحد، اولها الجمعية العمومية للكاف التي كان من المقرر أن تقام في إثيوبيا ولظروف كورونا أرسل إيميل للاتحاد المصري بإلغاء إقامة الاجتماع في أثيوبيا واقامتها عبر خاصية زووم بعدما كان أرسل تذكرة السفر لجمال علي والذي كان حريص على السفر مرتين دون النظر إلى أهمية حضوره المبكر مع المنتخب الوطني. واكتشف الاتحاد المصري إلغاء السفر إلى إثيوبيا متأخرًا، وهو ما جعله يتخلف عن مرافقة بعثة المنتخب الوطني منذ البداية، وتأتي رغبة جمال علي لحضور السفريات من أجل ضمان البدلات وهو ما جعله يتأخر عن تم حجز تذكرة السفر إلي تونس من أجل الجمعية العمومية في إثيويبيا على الرغم أنه كان من الممكن أرسال شخص أخر. وزير الرياضة يوعد بالمحاسبة

وشدد مصدر بوزارة الرياضة أن الوزير طلب اللجنة القانونية بالتحقيق في الأمر ومعرفة أسباب إهمال منتخب الشباب حتى يتخذ قرارات قوية ضد اتحاد الكرة في حال ثبوت أن الاتحاد كاد أن يتسبب في حرمان منتخب الشباب من المشاركة في التصفيات الإفريقية خصوصا في ظل التأكيدات القادمة من معسكر المنتخب بتونس أن اتحاد الكرة لم يهتم بالمنتخب ولم يرسل أي عضو للتواجد معهم.

ونشر أكثر من لاعب لمنتخب الشباب رسالة عبر "إنستجرام ستوري" أبرزهم أحمد عيد وأسامة فيصل ثنائي الزمالك وعربي بدر وحمزة علاء ثنائي الأهلي جاء فيها: "احنا من هنرجع مصر وهنكمل البطولة وهنصعد ده قرارنا مش قرار حد".



وجاء إجماع أغلب لاعبي المنتخب أن قرارهم استكمال البطولة وعدم العودة لمصر