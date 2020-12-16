بالتفاصيل الكاملة.. منتخب الشباب ضحية "سبوبة" وجهل اتحاد الكرة!

يواصل مسؤلي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حالة التخبط والإهمال الشديدة وعدم الاحترافية، ويأتي أخرها مسؤوليتهم المباشرة عن إصابة عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب بفيروس كورونا
اتحاد الكرة يواصل التخبط ويطيح بـ منتخب الشباب
كان قرر اتحاد الكرة الانسحاب من البطولة التى كان مقرر إقامة أول اللقاءات أمس الثلاثاء أمام ليبيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الشباب، قبل العودة والتراجع عن قرارا الانسحاب، وذلك بعد انتشار وتفشي وباء كورونا في عدد كبير بين لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين.
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ويشارك منتخب الشباب في تصفيات شمال إفريقيا في تونس والمؤهلة لأمم إفريقيا، وتم اعتبار الفريق مهزوما أمام ليبيا في المباراة الافتتاحية بسبب عدم اكتمال القائمة بسبب فيروس كورونا.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان فجر اليوم الأربعاء استمرار إيجابية عينة 14 حالة وسلبية 14 آخرون، وتم استدعاء أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا للانضمام إلى المنتخب والمقرر وصولهما إلى تونس صباح الخميس.
وتسبب استهتار مسؤولي الجبلاية في تفشي وباء كورونا بين لاعبي المنتخب، مما دفع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي للتحقيق في إهمال اللجنة الخماسية واتهام الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة بالتقصير، بسبب تخلفه عن مرافقة بعثة منتخب الشباب إلى تونس.
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سبوبة واستهتار اتحاد الكرة
الغريب في الأمر أن جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة من وقت تعينه كان يرافق معظم السفريات من الكويت إلى السعودية وتوجو وجزر القمر، واخرها مع منتخب مصر الأول في توجو رغم أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسة كان رئيس البعثة.
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وجاء سبب تخلف جمال علي عن السفر مع المنتخب بسبب حرصه على حضور سفريتين في وقت واحد، اولها الجمعية العمومية للكاف التي كان من المقرر أن تقام في إثيوبيا ولظروف كورونا أرسل إيميل للاتحاد المصري بإلغاء إقامة الاجتماع في أثيوبيا واقامتها عبر خاصية زووم بعدما كان أرسل تذكرة السفر لجمال علي والذي كان حريص على السفر مرتين دون النظر إلى أهمية حضوره المبكر مع المنتخب الوطني.
واكتشف الاتحاد المصري إلغاء السفر إلى إثيوبيا متأخرًا، وهو ما جعله يتخلف عن مرافقة بعثة المنتخب الوطني منذ البداية، وتأتي رغبة جمال علي لحضور السفريات من أجل ضمان البدلات وهو ما جعله يتأخر عن تم حجز تذكرة السفر إلي تونس من أجل الجمعية العمومية في إثيويبيا على الرغم أنه كان من الممكن أرسال شخص أخر.
وزير الرياضة يوعد بالمحاسبة
وشدد مصدر بوزارة الرياضة أن الوزير طلب اللجنة القانونية بالتحقيق في الأمر ومعرفة أسباب إهمال منتخب الشباب حتى يتخذ قرارات قوية ضد اتحاد الكرة في حال ثبوت أن الاتحاد كاد أن يتسبب في حرمان منتخب الشباب من المشاركة في التصفيات الإفريقية خصوصا في ظل التأكيدات القادمة من معسكر المنتخب بتونس أن اتحاد الكرة لم يهتم بالمنتخب ولم يرسل أي عضو للتواجد معهم.
ونشر أكثر من لاعب لمنتخب الشباب رسالة عبر "إنستجرام ستوري" أبرزهم أحمد عيد وأسامة فيصل ثنائي الزمالك وعربي بدر وحمزة علاء ثنائي الأهلي جاء فيها: "احنا من هنرجع مصر وهنكمل البطولة وهنصعد ده قرارنا مش قرار حد".
وجاء إجماع أغلب لاعبي المنتخب أن قرارهم استكمال البطولة وعدم العودة لمصر
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