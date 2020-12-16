سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن الاستغناء عن حسين الشحات

خرج سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بتصريحات تلفزيونية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب"، والذي يقدمه مهيب عبدالهادي. وعلق سيد عبدالحفظ على عدد من الموضوعات أهمها، الأأخبار التي تم تداولها عن الاستغناء عن حسين الشحات في صفقة تبادلية مع نادي العين الإماراتي، وفكرة رفع أجاي من قائمة النادي الأهلي.

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