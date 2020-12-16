عاجل | إصابة بيتسو موسيماني بفيروس كورونا

تعرض الجنوب أفريقي بيستو موسيماني للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد إيجابية مسحته التي ظهرت نتيجتها منذ قليل. ومن المفترض أن يخضع موسيماني للعزل المنزلي حتى يتم التأكد من إصابته بعمل مسحة أخرى خلال ساعات.



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