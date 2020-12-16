ياسمين الخطيب ترد على لجان محمد حسين يعقوب: اتجوزت واتطلقت 3 مرات مش 22 مرة

شنت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، هجوما على الداعية محمد حسين يعقوب، والذي يدعو للتعصب ونشر الأفكار المتطرفة، ووصفته بـ "المستشيخ"، وأنه يدعو الشباب بالزهد في الحياة بعكس ما يفعل هو في حياته الخاصة.

وعلقت ياسمين الخطيب على تعدد زيجات الداعية "المزيف"، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك" قائلة: "الشيخ محمد حسين يعقوب "بتاع أختاااااه.. احذري" طلق مراته الرابعة عشان يتجوز بنت أصغر منه بـ٤٠ سنة! وجدير بالذكر إنه بيتخذ الرابعة للمتعة فقط، يعني بتترمي وتيجي غيرها كل كام سنة.. ولا كام شهر.. كأنها طقم ملايات أو كنبة في الصالون.. فضيلة الشيخ اتجوز ٢٢ مرة في ٧ سنين!".

وتابعت ياسمين الخطيب: ده إللي بيقول لكم إن الزواج مودة ورحمة ورباط مقدس.. ده إللي بينصحكم بالزهد في الدنيا والطمع في الآخرة. بينما هو غرقان لحد دقنه في نعيم الدنيا.. في النسوان، والفتة واللحمة، والقصور والعربيات، والفلوس إللي عملها من محاضراته وبرامجه، إللي بتتفرجوا عليها وتصدقوه يا كروديات!

ياسمين الخطيب ترد على لجان محمد حسين يعقوب على السوشيال ميديا



وجهت ياسمين الخطيب في منشور آخر لها، هجوما ضد المدافعين عن فضيلة الشيخ "المزيف" ومُدعي الزُهد، والمهاجمين لها أيضا، قائلة: لا هامسح البوست السابق ولا هاغير رأيي.. أن تكون مهووساً بالنساء (نسوانجي) ليست تهمة، خاصة في مجتمعاتنا التي تُقدِّر الفحولة، وتحتفي بالعناتيل.. بس ما تسـتشـيخـلناش! يعني إيه هو حر طالما بيتجوز ويطلق على سنة الله ورسوله!

سنة الله ورسوله بتقول إن الطلاق حلال (عند الحاجة إليه)، لكنه أبغض الحلال إلى الله!.. سنة الله ورسوله بتقول إن الزواج مودة ورحمة، مش شقة مفروشة! .. سنة الله ورسوله بتقول {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}، {وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ}.

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