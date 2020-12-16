صور.. إعدام 1.5 طن أغذية فاسدة وغلق منشأتين مخالفتين بالشرقية

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بفاقوس، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس، بناء على توجيهات هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.





ووفق بيان، جرى ضبط مكانين لتجهيز طعام لمطعم شهير دون ترخيص، وبه نقص شديد فى الإشتراطات الصحية بمركز فاقوس، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المكان لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام طن و548 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 14 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتم تحرير 18 محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز الشرطة بفاقوس. أكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

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