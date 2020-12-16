صور.. العثور على دولفين نافق بأحد شواطئ الغردقة

جدة - نرمين السيد - عثر مسؤولو إحدى الجمعيات المختصة بالمحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، على دولفين جديد نافق بأحد شواطئ الغردقة، من النوع ذو الأنف الزجاجية، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لدفنه صحيًا.





وتلقى مسؤولو محميات البحر الأحمر تلقوا بلاغًا من إحدى جمعيات المحافظة على البيئة، بوجود جسم طافى على سطح المياه بمنطقة جبل الحريم بالغردقة، وتم التعرف عليه بكونه جثة لأحد الدلافين النافقة وتم سحبه خارج المياه. وتبين من المعاينة أن الدولفين النافق من نوع ذو الأنف الزجاجى مكتمل النمو بطول يصل لـ 2 متر، وأن حالة الجثة سيئة ويوجد اهتراء وتهتك بالجلد فى مناطق متفرقة من الجسم.

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