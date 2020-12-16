السكة الحديد: تمكن قائد القطار من الرباط قبل الاصطدام بالعربة ولم تسفر...

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ ديسمبر، وأثناء عبور سيارة نصف نقل رقم (ص ق ل ٨١٤٦) للسكة ما بين محطتي قنا والاشراف من مكان غير معد للعبور ، وأثناء مرور قطار 935 الاقصر/ الإسكندرية، تمكن قائد القطار من الرباط قبل الاصطدام بالعربة ولم تسفر الواقعة عن أية تلفيات أو تأخيرات على الخط، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.

وعلى الفور وجّه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، بصرف مكافأة للسيد صبري احمد قائد قطار بالمنطقة الجنوبية، نظرًا ليقظته وتصرفه السريع في مواجهة حدث طارئ وغير متوقع.

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين بإتباع تعليمات السلامة المنظمة من قبل الهيئة وعدم المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، حرصًا على سلامتهم وأرواحهم وحفاظًا علي سلامة وامان مسير القطارات.