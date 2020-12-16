تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ ديسمبر، وأثناء عبور سيارة نصف نقل رقم (ص ق ل ٨١٤٦) للسكة ما بين محطتي قنا والاشراف من مكان غير معد للعبور ، وأثناء مرور قطار 935 الاقصر/ الإسكندرية، تمكن قائد القطار من الرباط قبل الاصطدام بالعربة ولم تسفر الواقعة عن أية تلفيات أو تأخيرات على الخط، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.
وعلى الفور وجّه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، بصرف مكافأة للسيد صبري احمد قائد قطار بالمنطقة الجنوبية، نظرًا ليقظته وتصرفه السريع في مواجهة حدث طارئ وغير متوقع.
وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين بإتباع تعليمات السلامة المنظمة من قبل الهيئة وعدم المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، حرصًا على سلامتهم وأرواحهم وحفاظًا علي سلامة وامان مسير القطارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد: تمكن قائد القطار من الرباط قبل الاصطدام بالعربة ولم تسفر... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.