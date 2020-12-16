إصابة موسيمانى بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلى وغزل المحلة فى الدورى

أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى إصابته بفيروس كورونا قبل مواجهة فريقه مع غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام .

تعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة في كل المسابقات فاز في 10 منها وتعادل في لقاء وحيد مع بيراميدز في الدوري ، وتوج ببطولة دوري الابطال الافريقى وكأس مصر .

ويستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأربعاء، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس، الثلاثاء، بهدف إراحة اللاعبين بعدما تدربوا ظهر الإثنين عقب مباراة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، ويتدرب الفريق حاليًا استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة الثانية لبطولة الدوري المقرر لها الجمعة المقبل والتى سيُسافر بعدها بساعات الفريق للنيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.

وفى وقت سابق ، طلب موسيمانى المدير الفني تدعيم الأهلي قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، ويرى موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيما قويا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق في مونديال الأندية الذي سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذي سيُشارك في البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

وأشار موسيمانى إلى أنه آخر مرة شارك الأهلي في مونديال الأندية كانت بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة في آسيا تغيرت وتطورت كثيرا.. لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافي وكازولا وغيرهما ، ويرغب موسيماني مناقشة إدارة الاهلي في ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق في يناير المقبل تُضيف للأهلي في هذا الحدث العالمي الذي يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.