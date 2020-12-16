نحو 3 مليارات مخالفات.. منع صاحب الريف الأوروبي من السفر

قرر المستشار خالد عبد الرحمن سالم قاضي التحقيق في القضية المعروفة اعلاميا بالاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة الريف الأوروبي بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي، منع عبد الله سعد صاحب الريف الأوروبي من السفر بعد تلقي قاضي التحقيق تقرير اللجنة المشكلة للوقوف على قيمة المخالفات التي تمت جراء تغيير نشاط الأرض من استغلالها في الزراعة إلى تحويلها لأراض سكنية بمساحة ٤٧٠٠ فدان ، وبلغت قيمة المخالفات ٢مليار و ٨٠٠ مليون جنيه.

واستدعى قاضي التحقيق المتهم لمواجهته بما أسفر عنه التقرير ، فطالب بأجل حتى يتمكن من التصالح ، والتنازل عن جزء من الأرض للدولة مع تسوية باقي المبلغ، فتم إحالة طلب التصالح إلى لجنة التصالحات في جرائم المال العام لاتخاذ شئونها في التسوية واتمام التصالح .

يذكر أن قاضي التحقيق سبق وأن أعاد للدولة مبلغ ٢٨٠ مليون جنيه ، في قضية صن ست المملوكة لصلاح دياب ومحمود الجمال وآخرين ، بعد أن تقدموا بطلبات للتصالح ، وسددوا تلك المبالغ، ومن المنتظر أن يتم البت في طلب تصالح مالك الريف الأوروبي ، ليتم بذلك استعادة حق الدولة .