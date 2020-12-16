الأمن يكشف حقيقية منشور تحذيري على فيسبوك بخطف طفل في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية حقيقة ما تم نشره عبر حساب أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تحذيرا للأهالى بزعم محاولة اختطاف طفل بمدينة شبين الكوم في المنوفية.

وتبين للأجهزة الأمنية أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه قد تبلغ لقسم شبين الكوم بالمنوفية من (صاحبة محل بقالة، ونجلها - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (زوج السيدة) لقيامه بالحضور بصحبة صديق له بدعوى رؤية أنجاله، وأثناء ذلك حاول اصطحاب نجلهما الأصغر "عام ونصف" مستقلاً سيارة "ربع نقل" قيادة "صديقه"، إلا أن نجلها الأكبر تشبث بالسيارة وسقط أرضاً وأصيب بـ"سحجات متفرقة"، وتمكنت السيدة بمساعدة الأهالى من استرجاع الطفل ، وضبط قائد السيارة بينما لاذ الزوج بالفرار.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على بث المنشور، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنشر دون التأكد من حقيقة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.