بطريرك الكاثوليك يهنئ اللواء محمد حجازي لتعيينه قائدًا لقوات الدفاع الجوي

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وتابع: "كما نهنئ سيادة المستشار علي فهمي على تعيينه مستشارًا عسكريًا برئاسة الجمهورية، والذي تم تعيينه من قبل فخامة الرئيس، ونصلي إلى الله القدير أن يوفق سيادتهما فيما هو صالح للبلاد".
وترأس صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، اجتماع الآباء القمامصة والكهنة مجمع مطرانيّة الجيزة والفيوم وبني سويف.
يأتي الاجتماع في إطار اللّقاء الشّهريّ بمقر المطرانيّة بمدينة ٦ أكتوبر، حيث بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ وترأس نيافته القدّاس وفي عظته: تناول أهميّة الفرح بالتكريس، وهذا الفرح يدعونا لتحديد أولوياتنا.
وعقب القدّاس، عقد الأنبا توماس عدلي اللقاء التّكوينيّ والإداريّ ، وذلك لمناقشة بعض الأمور الخاصّة بالفترة الحاليّة، وفي نهاية اللقاء تمنى لهم أيام مباركة وخدمة مثمرة وفرح روحي في حياة كل منهم.
والتقى الأنبا باخوم النائب البطريركيّ لشؤون الإيبارشيّة البطريركيّة للكنيسة الكاثوليكية في مصر بإكليريكيَي الإيبارشية، بمناسبة التهنئة بعيد الميلاد المجيد.
تضمن اللقاء جوًّا أخويًّا بين نيافة الأنبا باخوم والشمامسة، حيث اطمئن على أحوالهم، وقد عبّر الشمامسة عن امتنانهم لمحبّة نيافته المتجسّدة في علاقته معهم.
وفِي نهاية اللقاء أعطى نيافته كلمة روحيّة بمناسبة عيد الميلاد، متضمنة أنّ ميلاد الرب يسوع والاحتفال به ليس مجرد مظاهر فارغة، لكن بتجسّد الرب يسوع أصبح لنا طبيعة جديدة، طبيعة بها نتصرف كأبناء للآب وأخوة ليسوع لأن الروح القدس يسكن قلوبنا، طبيعة نجسّد بها التقاء الحق والرحمة ويتعانق فيها السلام والعدل كما يقول المرنم في مزمور ٨٥.
كان المونسينيور نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان في القاهرة قد احتفل بإقامة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد تقدمة مريم العذراء إلى الهيكل، وذلك بحضور الأب مراد مجلع، الرئيس الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة والراهبات.
كما تخلل اليوم أيضًا وبدعوة من الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وحضور المونسينيور هنري اجتماع الرهبانيات النسائية بأسيوط، وتقديمه لمحاضرة تحت عنوان "تحديات الحياة الرهبانية وكيفية الصمود أمامها".
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