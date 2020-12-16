الرئيس السيسي يهنئ البحرين وكازاخستان بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء ببرقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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