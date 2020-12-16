نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهيد الـ273.. "الأطباء" تنعى أستاذ جراحة المسالك بطب طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الأستاذ الدكتور محمد عبد الجواد الغرباوي، أستاذ جراحة المسالك بطب طنطا والذي توفي في عزل مستشفى الجامعة نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الأستاذ الدكتور محمد عبد الجواد الغرباوي، الطبيب رقم الــ(237)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.