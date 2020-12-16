نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنشر نتائج مسابقة الفوتوغرافيا والكاريكاتير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن نتائج مسابقة الفوتوغرافيا والكاريكاتير، والتي أقيمت تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتنافس في المسابقة حوال ١٠٠طالب وطالبة على مستوى الجامعة بواقع ٣٥٠ عمل فني (صور فوتوغرافية ورسم كاريكاتير)، في أجواء مليئة بالتنافس الشريف والود بين الطلاب، وخاصةً في ظل كونها المؤهلة لمسابقة ابداع ٩.

وشارك في المسابقة طلاب وطالبات من كليتي الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (للطلاب المتخصصين) ومركز الفنون التشكيلية (للطلاب غير المتخصصين).

وأشادت لجنة التحكيم بإرتفاع مستوى الأعمال الفنية المقدمة من كل الطلاب وبخاصة الطلاب غير المتخصصين وسيطرت الطالبات على المراكز الأولى وحصدت على 10 مراكز من أصل 12 مركز.

كانت النتيجة الختامية لمسابقة الفوتوغرافيا كالآتي:

أولًا: المتخصصين. حصل على

المركز الأول: شهد مصطفى البكري – الفنون الجميلة.

المركز الثاني: منة علاء فضل – الفنون التطبيقية.

المركز الثالث: سندس حازم عبد المنعم – الفنون التطبيقية.

ثانيًا: غير المتخصصيين

المركز الأول: زينب صلاح عبد الله - الحقوق.

المركز الثاني: مريم سيد محمد - الآداب.

المركز الثالث: محمد عصام حنفي - التجارة.

وتأهلوا مباشرة إلي مسابقة إبداع (9) مجال الفوتوغرافيا

وكانت النتيجة الختامية لمسابقة الكاريكاتير كالآتي:

أولًا: المتخصصيين

المركز الأول: علا صبري محمد - الفنون الجميلة.

المركز الثاني: هدير محمد محمد – الفنون الجميلة.

المركز الثالث: سلمى صلاح الدسوقي – الفنون التطبيقية.

ثانيًا: غير المتخصصيين

المركز الأول: سلمى خالد سيد – الخدمة الإجتماعية.

المركز الثاني: آيه يونس يونس – الحقوق.

المركز الثالث: أحمد علي شعبان - الآداب.

( إدارة النشاط الفني )

وقام بتحكيم أعمال مسابقة الفوتوغرافيا والكاريكاتير لجنة مكونة من:

الأستاذة الدكتورة ريم رجاء العصفوري كلية الفنون التطبيقية.

الدكتور محمود سعيد محمود كلية التربية الفنية.

الدكتورة ثريا محمد صبيح كلية الفنون الجميلة

وأقيمت المسابقة تحت إشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق محمد عرفان مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.