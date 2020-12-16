منتدى غاز شرق المتوسط يناقش أجندة 2021

جدة - نرمين السيد - عقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى لمنتدى غاز شرق المتوسط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاجتماع الثامن لها اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الأمور التنظيمية لتفعيل أنشطة المنتدى، مستعرضة موقف اتفاقية المقر، المزمع إبرامها بين مصر والمنتدى وفقًا لاتفاقية إنشائه.





وتناول الاجتماع مناقشة إجراءات انضمام أعضاء جدد ومراقبين للمنتدى فى ضوء اهتمام العديد من الدول بالانضمام للمنتدى كأعضاء أو مراقبين إيمانًا منهم بأهمية المنتدى كونه أول منظمة حكومية إقليمية للتعاون فى مجال الغاز بمنطقة شرق المتوسط. ويعد هذا الاجتماع الأول الذى يُعقد بعد التوقيع النهائى على ميثاق المنتدى من جانب السبع دول المؤسسين فى 22 سبتمبر 2020 وتصديق البرلمان المصرى عليه أمس. واستعرض الاجتماع خارطة طريق المنتدى خلال عام 2021 والتى تضمنت خطة عمل اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز والخطط التفصيلية للجانها الفرعية الثلاث الفنية والاقتصادية والتنظيمية، وأقر طلبات انضمام عضوين إضافيين للجنة الاستشارية لصناعة الغاز ليصل عدد أعضائها إلى 29 عضوًا من أهم الشركات والمؤسسات المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، فى مقابل 16 عضوًا عند إطلاقها في نوفمبر 2019، ما يوضح مدى التطور الذى يشهده المنتدى ورؤية مصر فى الدعوة له كمنظمة فاعلة لتحقيق التعاون فى مجال الطاقة فى شرق المتوسط على أسس القانون الدولى بما يحقق مصالح جميع الأطراف المشاركة.

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