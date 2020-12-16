نادى القضاة ينعى رئيس محكمة النقض الأسبق

جدة - نرمين السيد -
وقال النادى، فى بيان له: "يستذكر نادى القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة، إذ أفنى الفقيد حياته فى خدمة القضاء، والتى بدأت عند تعيينه وكيلا للنائب العام عام 1959 عقب تخرجه من جامعة القاهرة، وتدرج بعدها فى المناصب حتى تقلد رئيس مجلس القضاء الأعلى من عام 2001 حتى عام 2006 كان فيها مثالاً يحتذى به للقاضى المصرى".
واختتم: "يتقدم نادى قضاة مصر بأحر التعازى لأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".
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