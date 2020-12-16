صور.. مصر وبريطانيا يبحثان سبل عودة السياحة إلى الأقصر

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، صوفيا ليون القنصل البريطانى ومدير الشئون القنصلية للدول المطلة على البحر الأحمر بالقاهرة، وأيفيت كريا نائب القنصل، خلال زيارتها للمحافظة وبحضور سعدى عبد القادر مدير البرامج الأجنبية بمحافظة الأقصر.





وناقش الجانبان أهم سبل عودة السياحة البريطانية للأقصر وأوجه التعاون المتبادل بين البلدين، كما تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالبريطانيين المقيمين بالأقصر.

ومن المقرر أن تستمر زيارة القنصل البريطانى لمحافظة الأقصر 3 أيام تلتقى خلالها بالبريطانيين المقيمن بالمحافظة.

ورحب نائب محافظ الأقصر بالقنصل البريطانى، مؤكدا على قوة العلاقات المصرية البريطانية والتى تتمثل فى العديد من الجوانب، كما أشار إلى أن البريطانيين المتواجدين بالأقصر سواء السياح أو المقيمين مرحب بهم دائما.

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