صور.. محافظ أسوان يطلق مبادرة تبرع بدمك لإنقاذ مريض

جدة - نرمين السيد - أطلق أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مبادرة "تبرع بدمك.. لإنقاذ مريض" بالبنك الدم الإقليمى، مؤكدا أن المبادرة جاءت فى إطار التواصل المستمر مع نبض الشارع الأسوانى وخصوصا الشكاوى والمطالب الجماهيرية بسبب تعرض العديد من الحالات المرضية خلال العمليات الجراحية لنقص فى أكياس الدم.





وناشد عطية مواطنى المحافظة وخصوصا الشباب بالتفاعل والمشاركة الإيجابية فى هذه المبادرة لتأمين احتياجات المستشفيات من الدم، ولاسيما أن التبرع يساهم فى الوقت نفسه فى تجديد وتنشيط الدورة الدموية مما يحافظ على الصحة العامة، مؤكدا أن بنوك الدم تطبق كل معايير وإجراءات السلامة الصحية خلال عملية التبرع من خلال الكشف الطبى والتحاليل والتعقيم لتأمين سلامة المترددين على هذه البنوك.

وعلى هامش تبرعه بالدم خلال تدشين المبادرة، تابع محافظ أسوان المعمل الإقليمى والذى يضم معامل البكتريولوجى الإكلينيكى التابعة لوزارة الصحة والتى تشمل معامل السموم الفطرية ومياه الشرب والوبائيات والمخدرات، بجانب معمل الميكروبيولجى لتحليل الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى معامل القسم الكيميائى للمعادن الثقيلة وغيرها.

ووجه محافظ أسوان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بوضع مخطط باحتياجات معامل الصحة من الأجهزة الطبية الحديثة على غرار المعامل المركزية بالقاهرة لسرعة تحليل أى عينات مطلوبة نظرا لبعد المسافة مما يساهم فى إنقاذ حياة مريض وأيضا تخفيف الأعباء على أهالى هؤلاء المرضى.

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