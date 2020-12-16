عاجل.. السيسى يرحب بانضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، معبرا عن أهمية القيمة المضافة التى ستساهم بها الإمارات فى نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.





واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأجرى الجانبان جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تناولت جميع جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

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