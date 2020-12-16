جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة التربية والتعليم الفنى عن الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الأول التدريبى للصف الأول الثانوى، رغم توقف وتعطيل الدراسة فى محافظتى القاهرة والجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية.





وأعلنت الوزارة أن الامتحان متاح للطلاب من المنزل والمدارس بالنسبة للطلاب فى المحافظات التى لم تتوقف بها الدراسة. وأكدت الوزارة أن نسبة الحضور فى اليوم الأول للامتحان التدريبى وصلت إلى 97.5%، بمعدل 637.848 طالبا لامتحان اللغة العربية، و575.206 طلاب لمادة الأحياء، و58.640 طالبا لمادة الأحياء لغة إنجليزية، وفى مادة الأحياء لغة فرنسية حضر 1.882 طالبا. وأوضحت أن مجموع الامتحانات التى تم تسليمها بنجاح بلغ 1.273.576 امتحانا إلكترونيا، ووصل إجمالى عدد الطلاب إلى 653 ألف طالب. ولفتت الوزارة إلى أن الأرقام النهائية تعلن بعد العاشرة مساء كل يوم من أيام الامتحان التجريبى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: 653 ألف طالب بأولى ثانوى أدوا الامتحان التدريبى اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.