إصابة موسيماني بفيروس كورونا وعزله

أثبتت المسحة التي خضع لها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إيجابية مسحة كورونا، وذلك قبل خوض الفريق مباراة غزل المحلة، المقررة بعد غدا الجمعة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، بينما اثبتت المسحة سلبية باقي لاعبي الأهلي من الإصابة بالفيروس.

وأجرى "موسيماني" مسحة فيروس كورونا في أحد مستشفيات القاهرة، ويخضع لإجراءات العزل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يجري مسحة جديدة خلال خمسة أيام.

كما ظهرت مسحة زوجة المدرب الجنوب أفريقي، أيضا إيجابية حالتها، ليتم عزلها هي الأخرى، ضمن إجراءات الوقاية الخاصة.