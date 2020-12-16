وزير التعليم العالي يشهد احتفال مؤسسة فريد خميس لتنمية المجتمع بتكريم أوائل...

شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الثلاثاء فعاليات حفل الاستقبال، الذي تنظمه مؤسسة المهندس محمد فريد خميس لتنمية المجتمع للطلاب المائة الأوائل على الثانوية العامة، والذي يجري للعام السابع عشر على التوالي، بحضور ياسمين محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

في بداية كلمته أشاد الوزير بالدور المهم الذي تؤديه هذه المؤسسة المجتمعية المميزة، مشيرًا إلى الجهود الطيبة التي قدمها الراحل الكريم المهندس/ محمد فريد خميس لوطنه ومجتمعه من خلال مؤسساته وشركاته، للإسهام في الارتقاء بالعديد من قطاعات العمل الوطني بوجه عام ومنظومة التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا الوطنية بصفة خاصة.

وأضاف عبد الغفار أن مؤسسة فريد خميس تقوم للعام السابع عشر بتنظيم هذا الاحتفال بأوائل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية والإعدادية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا يدل على مدى وعي المؤسسة ومؤسسها والقائمين عليها بأهمية رعاية التفوق والنبوغ، ولا سيما في مجال التعليم والعلوم، وهو أحد أهم المفاهيم التي نحتاج إلى تعظيمها وتوسيع قاعدتها في كافة أنحاء بلادنا.

وأعرب الوزير عن سعادته بمواصلة المؤسسة عملها التنموي المميز رغم المصاب الذي أصابنا جميعًا بوفاة مؤسسها الراحل الكريم، وتستمر في إسهاماتها الطيبة في المجال المجتمعي؛ لتقدم نموذجًا يُحتذى به في العطاء والإنجاز، وتوجيه الرعاية لبناتنا وأبنائنا في هذه المراحل العمرية والدراسية شديدة الأهمية، وتحقيق شراكة حقيقية وفاعلة مع مؤسسات الدولة؛ تستهدف بناء الإنسان الذي هو أساس كل تقدم وتنمية.

ودعا عبدالغفار الطلاب إلى أن يستمروا خلال دراستهم الجامعية في الاجتهاد والتحصيل بنفس الروح التي أنهوا بها المرحلة الثانوية، معربًا عن ثقته بأنهم سيكونون كيانات إنسانية ناجحة تفيد المجتمع في شتى قطاعات العمل الوطني.

كما دعا الوزير كافة مؤسسات العمل الأهلي بأن تستمر في أداء دورها المجتمعي المهم، وأن تضاعف جهودها بحيث نصل معًا إلى تنمية مجتمعية، قوامها الشراكة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، يستفيد منها الوطن والمواطنون.

وفي ختام كلمته وجه عبدالغفار الشكر لأسرة مؤسسة المهندس محمد فريد خميس، معربًا عن أطيب التمنيات لهذا البرنامج بمواصلة النجاح في عمله الطيب، وللطلاب بالاستمرار في التفوق والتميز، ولوطننا العزيز كل تقدم وازدهار ورخاء.

ومن جانبها وجهت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة فريد خميس التهنئة للطلاب المكرمين ولأولياء أمورهم الذين بذلوا جهودًا شاقة مع هؤلاء الطلاب طوال سنوات دراستهم السابقة، مؤكدة مواصلة المؤسسة دعمها لهؤلاء الطلاب الذين يمثلون حاضر مصر ومستقبلها المشرق.