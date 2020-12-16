الرئيس السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، معبراً عن اهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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