الشيخ محمد بن زايد يحتفى بلقاء الرئيس: سعدت بلقاء أخي السيسي فى القاهرة

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أبرز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، زيارته إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي على حسابه الرسمى على موقع التواصل الادجتماعى تويتر.
وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها"
وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بعد وصوله القاهرة صباح اليوم الأربعاء.
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