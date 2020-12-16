فور علمها بإيداع أحد أبنائها دار رعاية.. نقابة المهندسين تتوجه لاستلام المهندس ورعايته

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حالة المهندس أحمد رشاد عضو نقابة المهندسين والذي لا يجد مأوي له وبلا عمل بالاضافة إلي وضعه الصحي الحرج.

وفور علم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وجه بسرعة التحرك لمعرفة ملابسات الموضوع، مشددا على سرعة التوجه والانتقال لمتابعة حالة المهندس أحمد رشاد.

ووجه ضاحي بسرعة دراسة حالة المهندس فور الوصول اليه، وعلى الفور تحركت نقابة مهندسين القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبو سنه بتشكيل لجنة والتوجه للزميل المهندس واستلامة من احدى دور الرعاية.

وأشار أبو سنة إلى أنه يتم التواصل مع وزارة التضامن لتوفير إقامة مناسبة له كذلك توفير فرصة عمل مناسبة أيضا.

وفي نفس الإطار قامت نقابة مهندسين القاهرة بالتوجيه بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمهندس والتي بينت حاجتة لإجراء عملية جراحية عاجلة بالكتف.

وقد أكد أبوسنة علي ان النقابة تقوم الان بتجهيز ما يلزم تمهيدا لإجراء العملية الجراحية للمهندس.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية قد نشرت تفاصيل عن وجود مهندس يقيم علي احد الأرصفة بشوارع القاهرة نظرا لخلافات زوجيك ادت الي ترکه منزله للشارع وحالته الصحية صعبة ونشرت المواقع ان احد دور الرعاية قامت بنقل المهندس لديها و علي الفور تحركت نقابة مهندسي القاهرة لاستلام المهندس وتوفير مسكن له ومتابعة حالته الصحية.