شعراوى: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس بعدد من المحافظات ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والدقلية والبحيرة ومطروح ودمياط، فيما تشهد باقى المحافظات استقرار حالة الجو.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تقرير غرفة العمليات يشير إلى انتهاء الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من رفع تراكمات مياه الأمطار وعودة الدراسة في مدارس المحافظة اليوم كما تم فتح ميناء الإسكندرية والدخيلة، وطالب شعراوى باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظة تحسبًا لسقوط موجات جديدة للأمطار الغزيرة على المحافظة.

يأتى ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تتعرض لمواجهة من موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة ولم تؤد إلى تراكمات للمياه بصورة كبيرة والحالة العامة مستقرة بالمحافظة مع انخفاض درجات الحرارة واستمرار رفع درجة الاستعداد مع تعطيل الدراسة بقرار من المحافظ.

وأوضح الوزير أن محافظة كفر الشيخ شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة والحالة العامة مستقرة وتم فتح ميناء البرلس ، وتم التنسيق بين معدات الأحياء والمراكز ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والانتهاء من رفع تراكمات مياه الأمطار التي تراكمت في الشوارع الرئيسية وجار العمل على رفع التراكمات داخل القرى.

وقال اللواء محمود شعراوى إن تقرير غرفة العمليات أشار أيضًا إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مراكز ومدن محافظة الدقهلية مما أدى الى تراكمات للمياه بعدة مناطق متفرقة، وتم التنسيق بين معدات الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف وجار الانتهاء من رفع تراكمات المياه.

وأكد شعراوى أنه تم تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في محافظات الجيزة ودمياط ومطروح بقرارات من السادة المحافظين بسبب حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها تلك المحافظات، لافتًا إلى أن محافظة البحيرة شهدت أمطار خفيفة على بعض المناطق وتم التنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والجهات المعنية لرفع تراكمات مياه الأمطار، وتم تعطيل الدراسة في مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار بقرار من المحافظ بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار التي تشهدها بعض المناطق.

ووجه اللواء محمود شعراوى بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز المحافظة وخاصة المدن الساحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة دمياط شهدت سقوط أمطار غزيرة على بعض مراكز ومدن المحافظة مما تسبب في بعض التراكمات بعدة مناطق، وتم رفع حالة الطوارئ و الدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف المناطق لتيسير الحركة المرورية والمشاة وتجرى أعمال شفط تجمعات المياه بجميع المناطق بالتنسيق والتعاون بين معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال شعراوى إن محافظة مطروح شهدت سقوط أمطار متوسطة على مدن النجيلة والحمام ومطروح مما تسبب في تراكم للمياه ببعض الشوارع والطرق الرئيسية والجانبية، وتم التنسيق بين معدات الأحياء والمدن وشركة مياه الشرب للانتهاء من رفع تراكمات المياه.

وقال الوزير إن تقرير غرفة العمليات أشار أيضًا إلى جهود محافظة الجيزة لرفع كافة تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها عددًا من قطاعات المحافظة اليوم.

ووجه اللواء محمود شعراوى كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ستشهدها بعض المحافظات طبقًا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما طالب شعراوى بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاه والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وفى (مطالع ومنازل ) الكبارى والأنفاق.

كما وجه شعراوى غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع فى المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء.