نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء عان حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 21 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الأولى من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا الخميس:

أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 60 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

أمطار خفيفة ( 50 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( رشيد - بلطيم - الاسكندرية مطروح ).

وفرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ): على مناطق من الوجه البحرى.

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من القاهرة الكبرى.

فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ): على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( رأس غارب - الزعفرانة).

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة المقبل:

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد.. العريش - رفح ).

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من شمال الوجه البحرى.

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت المقبل:

شبورة مالية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

-يوم الإثنين المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.