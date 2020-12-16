نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز بحوث الصحراء ينتهي من حفر 7 آبار للمياه الجوفية في شرق العوينات والفرافرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الدكتور صفي الدين متولي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس وحدة حفر الآبار بالمركز، أنه انطلاقا من مبدأ خدمة المجتمعات الصحراوية من خلال نشاط الوحدات ذات الطابع الخاص، قامت وحدة حفر الآبار التابعة لمركز بحوث الصحراء من الإنتهاء من حفر عدد (5) آبار إنتاجية للمياة الجوفية في منطقة شرق العوينات بمحافظة البحر الأحمر وذلك طبقًا لبرتوكول التعاون الموقع بين كلًا من وحدة حفر الآبار بمركز بحوث الصحراء وإحدى الشركات بمنطقة شرق العوينات.

وأضاف متولي، أن حفر هذه الأبار يعد من أهم عمليات الحفر التى تمت بهذه المنطقة، حيث كانت على أعماق متوسطة (350) م وقد تم إختراق خزان الحجر الرملى النوبى بهذة المنطقة وقد ساهمت هذة العمليات فى قراءة التغير فى مخزون المياة الجوفية بمنطقة شرق العوينات.

وقال نائب رئيس مركز بحوث الصحراء إن وحدة حفر الأبار انتهت ايضا من حفر عدد (2) بئر إنتاجي للمياة الجوفية بواحة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها حيث أنها تمت من خلال وحدة حفر الأبار بمركز بحوث الصحراء على عمق (750) م، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا سوف يساهم فى تطوير عمليات الحفر فى هذة المحافظة لما لها من طبيعة خاصة نظرًا لطبيعة التربة بهذة المنطقة.