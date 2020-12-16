نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المهندسين" تتوجه لاستلام أحد أبنائها من دار رعاية.. وتوفير مسكن وعمل له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بسرعة التحرك لمعرفة ملابسات إيداع المهندس أحمد رشاد دار رعاية، مشددا على سرعة التوجه والانتقال لمتابعة حالة أحد أبنائها الذي تناولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حالتة الإنسانية، والتي أوضحت أنه بلا مأوى وبلا عمل بالإضافة إلى وضعه الصحي الحرج.

ووجه ضاحي، بسرعة دراسة حالة المهندس، وعلى الفور تحركت نقابة مهندسين القاهرة برئاسة المهندس هشام أبو سنة بتشكيل لجنة والتوجه للزميل المهندس واستلامه من إحدى دور الرعاية.

وأشار أبو سنة، إلى أنه يتم التواصل مع وزارة التضامن لتوفير إقامة مناسبه له كذلك توفير فرصة عمل مناسبة أيضا.

وفي نفس الإطار قامت نقابة مهندسين القاهرة بالتوجيه بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمهندس والتي بينت حاجتة لاجراء عملية جراحية عاجلة بالكتف.

وأكد أبو سنة على أن النقابة تقوم الآن بتجهيز ما يلزم تمهيدا لإجراء العملية الجراحية للمهندس.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية قد نشرت تفاصيل عن وجود مهندس يقيم على أحد الأرصفة بشوارع القاهرة نظرا لخلافات زوجية أدت إلى ترکه منزله للشارع وحالته الصحية صعبة ونشرت المواقع أن أحد دور الرعاية قامت بنقل المهندس لديها وعلى الفور تحركت نقابة مهندسي القاهرة لاستلام المهندس وتوفير مسكن له ومتابعة حالته الصحية.